Севастова вышла в третий круг в Истбурне, где может сыграть с Касаткиной

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под 11-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Анастасия дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Севастова поспорит с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Дарья Касаткина (Россия, 7).