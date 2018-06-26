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Севастова вышла в третий круг в Истбурне, где может сыграть с Касаткиной

Севастова вышла в третий круг в Истбурне, где может сыграть с Касаткиной
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под 11-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Анастасия дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Севастова поспорит с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Дарья Касаткина (Россия, 7).

Истбурн (ж) 2018. 2-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 16:00 МСК
Анастасия
Севастова
Хэрриет
Дарт
6:3 6:4
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Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
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