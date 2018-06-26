Дьяченко разгромила Маррей на старте квалификации Уимблдона

Россиянка Виталия Дьяченко (21) начала выступление в квалификации Уимблдона с уверенной победы над британкой Самантой Маррей. Поединок продолжался 56 минут и завершился со счётом 6:1, 6:1 в пользу 27-летней уроженки Сочи, занимающей 134-е место в рейтинге WТА.

За выход в финал отборочных соревнований Дьяченко поспорит с индианкой Анкитой Раиной, разгромившей представительницу Великобритании Майю Лумсден.

Для выхода в основную сетку травяного турнира серии «Большого шлема» теннисистке необходимо выиграть три матча кряду в квалификации.