Хромачёва отыграла шесть матчболов и победила Ивахненко в квалификации Уимблдона

Россиянка Ирина Хромачёва в продолжавшемся 2 часа 57 минут поединке вырвала победу у своей соотечественницы Валентины Ивахненко в первом круге квалификации Уимблдона — 3:6, 6:3, 10:8. В решающей партии Ивахненко вела со счётом 5:2. У Валентины было 6 матчболов — 3 на подаче на матч, затем тройной на приёме при счёте 7:6.



Следующей соперницей Ирины станет ещё одна россиянка — Евгения Родина (9), разгромившая китаянку Лю Фанчжу (6:1, 6:0).



Для выхода в основную сетку травяного турнира серии «Большого шлема» теннисистке необходимо выиграть три матча кряду в квалификации.



Уимблдон будет проходить со 2 по 15 июля. Женский одиночный финал состоится 14 июля.