Касаткина одержала волевую победу над Ван Эйтванк в Истбурне

Россиянка Дарья Касаткина (7) одержала волевую победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк во втором круге турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания) — 5:7, 6:4, 6:1.



Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Касаткина сделала 3 эйса, 10 двойных ошибок и использовала

9 брейк-пойнтов из 18. На счету Ван Эйтванк 2 подачи навылет и 6 реализованных брейк-пойнтов из

14. Двойных ошибок у бельгийки не было.



Следующей соперницей Дарьи станет латвийка Анастасия Севастова (11), победившая британку Хэрриет Дарт (WC).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.