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М. Зверев одержал победу над Джарри и сыграет с Джонсоном в Истбурне

М. Зверев одержал победу над Джарри и сыграет с Джонсоном в Истбурне
Теннис / ATP

Немец Миша Зверев стал участником второго круга турнира категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания), победив чилийца Николаса Джарри в трёх партиях — 3:6, 6:1, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 25 минут. Зверев выполнил 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Джарри 2 подачи навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

За выход в четвертьфинал Миша поспорит с американцем Стивом Джонсоном (7), обыгравшим россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:4.

Истбурн (м) 2018. 1-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 16:55 МСК
Николас
Джарри
Миша
Зверев
6:3 1:6 4:6
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