М. Зверев одержал победу над Джарри и сыграет с Джонсоном в Истбурне

Немец Миша Зверев стал участником второго круга турнира категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания), победив чилийца Николаса Джарри в трёх партиях — 3:6, 6:1, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 25 минут. Зверев выполнил 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Джарри 2 подачи навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
За выход в четвертьфинал Миша поспорит с американцем Стивом Джонсоном (7), обыгравшим россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:4.
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