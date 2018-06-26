М. Зверев одержал победу над Джарри и сыграет с Джонсоном в Истбурне

Немец Миша Зверев стал участником второго круга турнира категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания), победив чилийца Николаса Джарри в трёх партиях — 3:6, 6:1, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 25 минут. Зверев выполнил 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Джарри 2 подачи навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



За выход в четвертьфинал Миша поспорит с американцем Стивом Джонсоном (7), обыгравшим россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:4.