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Радваньска с двух матчболов победила Гаврилову и сыграет с Квитовой в Истбурне

Радваньска с двух матчболов победила Гаврилову и сыграет с Квитовой в Истбурне
Теннис / WTA

Полька Агнешка Радваньска стала участницей 1/8 финала турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), обыграв австралийку Дарью Гаврилову (15) в трёх партиях — 5:7, 7:6 (7:4), 6:0. У Дарьи было два матчбола на своей подаче.

Поединок продолжался 2 часа 54 минуты, из которых третий сет занял меньше получаса. Радваньска дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Гавриловой 2 эйса, 17 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

Следующей соперницей Агнешки будет чешка Петра Квитова (3).

Истбурн (ж) 2018. 2-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 16:00 МСК
Дарья
Гаврилова
Агнешка
Радваньска
7:5 6:7 0:6
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