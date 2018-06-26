Шарапова проиграла Саккари, Азаренко — Петкович в выставочных матчах

Россиянка Мария Шарапова проиграла гречанке Марии Саккари на выставочных соревнованиях в Харлингхэме (Великобритания) в двух партиях — 5:7, 4:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Во втором сете Шарапова вела со счётом 3:1, но затем лишь раз удержала свою подачу. Всего Саккари сделала 4 брейка, а Шарапова — 2.



Ранее на другом выставочном турнире белоруска Виктория Азаренко проиграла немке Андреа Петкович со счётом 1:6, 3:6, проведя на корте 1 час 11 минут.

Напомним, что Шарапова не проводила официальных матчей после «Ролан Гаррос», а Азаренко на прошлой неделе выступала на Мальорке, где дошла до второго круга.