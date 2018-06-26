Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг квалификации Уимблдона, обыграв китаянку Синьюнь Хань (14) в двух партиях — 6:2, 6:2. Матч продолжался 47 минут.



Следующей соперницей Кудерметовой станет чешка Барбора Штефкова, которая победила британку Эмму Радукану (WC) со счётом 6:4, 5:7, 6:2.



Для выхода в основную сетку травяного турнира серии «Большого шлема» теннисистке необходимо выиграть три матча кряду в квалификации.



Уимблдон будет проходить с 2 по 15 июля. Женский одиночный финал состоится 14 июля.