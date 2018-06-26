Кербер победила Цибулкову и сыграет с Коллинз в Истбурне

Немка Анжелика Кербер (4) вышла в 1/8 финала турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), обыграв словачку Доминику Цибулкову в двух сетах — 6:3, 6:3. Доминика в первом раунде выбила из турнира россиянку Екатерину Макарову.



Поединок продолжался 1 час 18 минут. Кербер 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Цибулковой 1 эйс, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



В третьем круге Анжелика встретится с американкой Даниэль Коллинз, победившей испанку Карлу Суарес-Наварро (16).