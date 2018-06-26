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Кербер победила Цибулкову и сыграет с Коллинз в Истбурне

Кербер победила Цибулкову и сыграет с Коллинз в Истбурне
Теннис / WTA

Немка Анжелика Кербер (4) вышла в 1/8 финала турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), обыграв словачку Доминику Цибулкову в двух сетах — 6:3, 6:3. Доминика в первом раунде выбила из турнира россиянку Екатерину Макарову.

Поединок продолжался 1 час 18 минут. Кербер 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Цибулковой 1 эйс, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В третьем круге Анжелика встретится с американкой Даниэль Коллинз, победившей испанку Карлу Суарес-Наварро (16).

Истбурн (ж) 2018. 2-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 18:35 МСК
Анжелика
Кербер
Доминика
Цибулкова
6:3 6:3
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