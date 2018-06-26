Басилашвили победил Лайовича и вышел в четвертьфинал на турнире в Анталье

Грузин Николоз Басилашвили пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв серба Душана Лайовича (8) в трёх партиях — 6:4, 2:6, 7:5.



Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Басилашвили 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету Лайовича 5 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



Также свой матч выиграл румын Мариуш Копил. В рамках первого раунда он победил турка Джема Илькеля (WC) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Во втором круге он сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром (2).