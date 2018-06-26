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Басилашвили победил Лайовича и вышел в четвертьфинал на турнире в Анталье

Басилашвили победил Лайовича и вышел в четвертьфинал на турнире в Анталье
Теннис / ATP

Грузин Николоз Басилашвили пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв серба Душана Лайовича (8) в трёх партиях — 6:4, 2:6, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Басилашвили 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету Лайовича 5 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Также свой матч выиграл румын Мариуш Копил. В рамках первого раунда он победил турка Джема Илькеля (WC) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Во втором круге он сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром (2).

Анталья 2018. 2-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Душан
Лайович
Николоз
Басилашвили
4:6 6:2 5:7
Анталья 2018. 1-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 16:25 МСК
Джем
Илькель
Мариуш
Копил
4:6 6:7
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