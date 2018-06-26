Норри стал последним участником 1/8 финала турнира в Истбурне

Британец Кэмерон Норри (WC) вышел во второй круг домашнего турнира категории ATP 250 в Истбурне, обыграв немца Даниэля Брандса (Q) в трёх партиях — 7:5, 6:7 (4:7), 6:2. У Кэмерона был матчбол на приёме и в концовке второго сета, но Даниэлю удалось отыграться.



Поединок продолжался 2 часа 8 минут. Норри 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Брандса 13 эйсов, 4 двойные и 8 упущенных брейк-пойнтов.



Следующим соперником Норри станет его соотечественник — Джей Кларк (LL), который в первом круге неожиданно легко обыграл американца Райана Харрисона.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.