Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Кербер: прошлый сезон меня многому научил, теперь стараюсь получать удовольствие

Кербер: прошлый сезон меня многому научил, теперь стараюсь получать удовольствие
Теннис / WTA

Немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над словачкой Доминикой Цибулковой (6:3, 6:3) в своём стартовом матче турнира в Истбурне и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Даниэль Коллинз.

«Я очень рада вернуться в Истбурн. Доминика — тяжёлая соперница, игры с ней никогда не бывают простыми. Думаю, я показала хороший теннис. Во всяком случае, я довольна своим выступлением и хочу провести здесь больше матчей перед Уимблдоном.

Прошлый сезон многому меня научил, и теперь я стараюсь получать удовольствие от игры и прогрессировать. Выходя на корт, думаю в первую очередь о том, чтобы показать свой лучший теннис. В этом небольшое отличие от прошлого года.

Мне нравится играть на траве. Конечно, это самая короткая часть сезона, но тем не менее.

Мы с Коллинз никогда не встречались, но в последние месяцы она играет здорово, и, думаю, это будет интересный матч», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.

Кербер победила Цибулкову и сыграет с Коллинз в Истбурне
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент