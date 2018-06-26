Кербер: прошлый сезон меня многому научил, теперь стараюсь получать удовольствие

Немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над словачкой Доминикой Цибулковой (6:3, 6:3) в своём стартовом матче турнира в Истбурне и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Даниэль Коллинз.



«Я очень рада вернуться в Истбурн. Доминика — тяжёлая соперница, игры с ней никогда не бывают простыми. Думаю, я показала хороший теннис. Во всяком случае, я довольна своим выступлением и хочу провести здесь больше матчей перед Уимблдоном.



Прошлый сезон многому меня научил, и теперь я стараюсь получать удовольствие от игры и прогрессировать. Выходя на корт, думаю в первую очередь о том, чтобы показать свой лучший теннис. В этом небольшое отличие от прошлого года.



Мне нравится играть на траве. Конечно, это самая короткая часть сезона, но тем не менее.



Мы с Коллинз никогда не встречались, но в последние месяцы она играет здорово, и, думаю, это будет интересный матч», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.

Кербер победила Цибулкову и сыграет с Коллинз в Истбурне