Эдмунд: Федерер — однозначный фаворит Уимблдона

Британец Кайл Эдмунд поделился ожиданиями от Уимблдона и рассказал, кого считает фаворитом предстоящего турнира.

«Я знаю, что сейчас обо мне говорят люди и пишут СМИ, но я стараюсь делать то же, что и всегда. Единственное, что я могу, это совершенствоваться и работать над собой.

Что касается фаворита Уимблдона, то это, однозначно, Федерер. В прошлом году он тоже пропустил грунтовый сезон и подошёл к Уимблдону в отличной форме. Александр Зверев здорово сыграл на грунте и теперь хочет закрепить успехи на траве. Думаю, в целом круг фаворитов будет прежним. Надеюсь, в него смогу попасть и я", — приводит слова Эдмунда Tennis World.