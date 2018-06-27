С. Уильямс: есть некоторые рекорды, которые я хочу побить, и это случится

Американка Серена Уильямс призналась, что ещё хочет побить некоторые рекорды в женском туре. Вероятно, она имеет в виду количество титулов на турнирах «Большого шлема», по которым она уступает австралийке Маргарет Корт — у Корт на один трофей больше.



«Я очень сильный игрок с психологической точки зрения, но и с физической тоже. Невозможно играть в спорт на профессиональном уровне без должной физической подготовки. А ещё сложно возвращаться, когда была Сереной.



Есть некоторые рекорды, которые я хочу побить, и это случится — но всему своё время. Я всегда стремлюсь к большему, к максимальной скорости. Я знаю, что мне надо работать, и делаю это. Честно говоря, я испытываю давление, будучи Сереной — но говорю себе, что не должна быть никем, что просто хочу сделать это ради самой себя», — сказала С. Уильямс в интервью InStyle.