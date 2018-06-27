Квитова: надеюсь, у меня ещё остались силы на эту и следующие недели

Чешка Петра Квитова, на прошлой неделе защитившая титул в Бирмингеме, прокомментировала свою первую победу в Истбурне — над украинкой Катериной Бондаренко со счётом 7:5, 6:3.



«Я приехала из Бирмингема только накануне матча. Корт здесь немного отличается, и ветер дует чуть иначе. Покрытие чуть мягче и, пожалуй, немного медленнее, но при этом мячи быстрее. Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть подавать, но в целом я довольна своей игрой.



Конечо, я немного устала, но перед матчем всё равно провела тренировку. В целом в Бирмингеме я играла достаточно расслабленно. Надеюсь, у меня ещё остались силы на эту и следующие недели. У меня ничего не болит, и это главное», — приводит слова Квитовой официальный сайт тура.

Следующей соперницей Петры станет полька Агнешка Радваньска.