Остапенко: перед матчем в миксте на «Ролан Гаррос» меня вырвало 20 раз

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под пятым номером, поделилась впечатлениями от победы во втором круге над эстонкой Кайей Канепи со счётом 6:3, 7:5, а также оценила своё выступление на «Ролан Гаррос» и рассказала о смене тренера.

«Это был непростой матч. Я знала, что моя соперница сейчас играет хорошо. Сегодня я просто играла в свой теннис. Думаю, у меня всё получилось.

После поражения на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде у меня была пара не очень хороших дней. К тому же я проиграла в паре, хотя ожидала, что мы сможем победить. А перед выступлением в миксте мне стало плохо. Меня вырвало 20 раз перед началом игры. Если честно, «Ролан Гаррос» в этом году сложился для меня просто ужасно. Я везде проиграла в первом круге. Так что это было просто невероятное невезение. Но после турнира я пару дней отдыхала в Париже. Я отправилась в Лувр, в Версаль и просто была туристом, не тренируясь и не играя.

После этого я вернулась домой. Конечно, я отлично провела время со своими друзьями и отпраздновала день рождения. Это было здорово. Думаю, я запомню этот особенный день, так как мне исполнился 21 год. Затем я вернулась к тренировкам.

Мы решили прекратить работу с Дэвидом Тэйлором, потому что для нас обоих всё сложилось не очень удачно. Мы сотрудничали почти полгода. Думаю, это было хорошее время. Я не могу сказать ничего плохого. Он прекрасный человек. Дома я пару дней тренировалась с Гленном Шаапом. Мы продолжаем работать вместе здесь, в Истбурне, и отправимся на Уимблдон. Дальше будет видно.

Думаю, чем агрессивнее я играю, тем лучше, потому что сопернице сложно обороняться на траве, а отскок мяча здесь непредсказуемый. Игра идёт очень быстро", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

Остапенко вышла в третий круг турнира в Истбурне, обыграв Канепи