А. Радваньска: в первом сете матча с Гавриловой я сама упустила победу

Польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала свою победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой во втором круге турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.
«Я сама упустила победу в первом сете. Я вела 4:1, а затем были долгие геймы, которые могли закончиться и по-другому. В концовке Дарья выполнила несколько отличных ударов и взяла партию. Второй сет прошёл в похожем ключе», — приводит слова Радваньской официальный сайт тура.
Следующей соперницей Агнешки будет чешка Петра Квитова.
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