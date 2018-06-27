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А. Радваньска: в первом сете матча с Гавриловой я сама упустила победу

А. Радваньска: в первом сете матча с Гавриловой я сама упустила победу
Теннис / WTA

Польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала свою победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой во втором круге турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.

«Я сама упустила победу в первом сете. Я вела 4:1, а затем были долгие геймы, которые могли закончиться и по-другому. В концовке Дарья выполнила несколько отличных ударов и взяла партию. Второй сет прошёл в похожем ключе», — приводит слова Радваньской официальный сайт тура.

Следующей соперницей Агнешки будет чешка Петра Квитова.

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