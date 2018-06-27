С. Уильямс: я хочу абсолютного контроля над дочерью

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что больше переживает о своей дочери Алексис Олимпии, чем о выступлениях на корте.

«Всё ли с ней в порядке? Она упала? Она ударилась? Даже когда она ползает, я стараюсь прикрывать её, чтобы она не ударилась головой. Я переживаю обо всём. Она в машине? А кто за рулём? Почему не я веду машину? Я хочу абсолютного контроля», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

В рейтинге WTA Уильямс-младшая располагается на 183-й позиции.

Возняцки: Серена заслуживает места в посеве на Уимблдоне