С. Уильямс: я хочу абсолютного контроля над дочерью

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что больше переживает о своей дочери Алексис Олимпии, чем о выступлениях на корте.
«Всё ли с ней в порядке? Она упала? Она ударилась? Даже когда она ползает, я стараюсь прикрывать её, чтобы она не ударилась головой. Я переживаю обо всём. Она в машине? А кто за рулём? Почему не я веду машину? Я хочу абсолютного контроля», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.
В рейтинге WTA Уильямс-младшая располагается на 183-й позиции.
Возняцки: Серена заслуживает места в посеве на Уимблдоне
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.