Коккинакис о кофепитии с С. Уильямс: она была очень мила и многое обо мне знала

Австралиец Танаси Коккинакис рассказал о встрече с американкой Сереной Уильямс в теннисной академии Патрика Муратоглу накануне Открытого чемпионата Франции.



«Я пил кофе в академии, из ниоткуда появилась Серена и села за мой стол. Удивительно, но она знала обо мне намного больше, чем я мог представить.



Знаете, странно, но она была очень милой в тот момент. Она знала о моих многих прошлых результатах. Не знаю, что тогда повлияло на меня, но я очень сильно растерялся», – цитирует Коккинакиса Tennis World USA.