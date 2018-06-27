Кербер: надеюсь, в этот раз Германия вырвет победу не на последней минуте

Немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над словачкой Доминикой Цибулковой во втором круге турнира в Истбурне со счётом 6:3, 6:3.

«Мы с Доминикой провели так много матчей в последние несколько лет. Наши игры всегда превращаются в настоящие сражения. Этот поединок не стал исключением. Борьба была упорной в каждом розыгрыше.

Мы обе играли хорошо. В обоих сетах всё решили считаные розыгрыши. Я рада впервые обыграть Доминику на траве. Здесь сложная сетка и много сильных соперниц. Поэтому нужно с самого начала турнира демонстрировать отличный теннис", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Анжелика также поделилась ожиданиями от матча сборных Германии и Южной Кореи на чемпионате мира по футболу в России: «Мы всё ещё не вылетели, хотя были близки к провалу в последнем матче. Надеюсь, в этот раз сборная Германия вырвет победу не на последней минуте!»