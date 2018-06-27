Цибулкова: будет несправедливо, если Серена попадёт в посев на Уимблдон

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова критически высказалась относительно возможного включения американки Серены Уильямс в список сеяных на Уимблдон-2018. Уильямс-старшая пропустила весь прошлый сезон из-за беременности и родов.



«Я не думаю, что это будет правильно и справедливо. Я старалась и хотела попасть в посев. Я должна в него попасть. Если организаторы поставят Серену в посев впереди меня, я могу потерять свою позицию и выпасть из числа сеяных. Я бывшая четвёртая ракетка и всё идёт к тому, что я не смогу попасть в посев, имея на это полное право», – заявила Цибулкова в интервью Daily Express.



Представительница Словакии занимает 32-ю строчку в рейтинге WTA – на Уимблдоне в посев попадают именно 32 человека. Серена Уильямс находится на 183-й строчке табели о рангах. Организаторы Уимблдона оставляют за собой право корректировать список сеяных теннисистов ради «более сбалансированной турнирной сетки».



Уимблдон-2018 пройдёт со 2 по 15 июля.

Возняцки: Серена заслуживает места в посеве на Уимблдоне