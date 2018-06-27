Серена Уильямс получила 25-й номер посева на Уимблдоне

Стал известен список сеяных на Уимблдоне в женском одиночном разряде. Первый номер посева получила румынка Симона Халеп, второй — датчанка Каролина Возняцки, третий — действующая чемпионка испанка Гарбинье Мугуруса, четвёртый — американка Слоан Стивенс, пятый — украинка Элина Свитолина.

Организаторы предоставили 25-й номер посева 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс, которая в рейтинге WTA располагается на 183-й позиции.

Среди россиянок в посев попали Дарья Касаткина (14), Мария Шарапова (24) и Анастасия Павлюченкова (30), сообщает официальный сайт Уимблдона.