Серена Уильямс получила 25-й номер посева на Уимблдоне

Стал известен список сеяных на Уимблдоне в женском одиночном разряде. Первый номер посева получила румынка Симона Халеп, второй — датчанка Каролина Возняцки, третий — действующая чемпионка испанка Гарбинье Мугуруса, четвёртый — американка Слоан Стивенс, пятый — украинка Элина Свитолина.
Организаторы предоставили 25-й номер посева 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс, которая в рейтинге WTA располагается на 183-й позиции.
Среди россиянок в посев попали Дарья Касаткина (14), Мария Шарапова (24) и Анастасия Павлюченкова (30), сообщает официальный сайт Уимблдона.
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.