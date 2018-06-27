С. Уильямс: если бы не теннис, я была бы уже вновь беременна

Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась относительно возможного рождения второго ребёнка.



«Если бы не теннис, я была бы уже вновь беременна. Не знаю, захочу ли я играть, если у меня будет ещё один ребёнок. Даже имея Олимпию, я ставлю её выше всего остального. Со дня её рождения я не покидала её более чем на сутки», – цитирует экс первую ракетку мира InStyle.



Из-за беременности и родов 36-летняя теннисистка пропустила практически весь прошлый сезон. 1 сентября у Серены и американского бизнесмена Алексиса Оганяна родилась дочь Олимпия.