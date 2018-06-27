Хасе: Надаль играет в каждом розыгрыше так, будто это матчбол

Голландский теннисист Робин Хасе высказал своё мнение относительно игры первой ракетки мира Рафаэля Надаля.



«Давление от Надаля – это не только те мячи, которые он направляет на вашу половину. Вы также должны думать о том, чтобы вернуть мяч как можно неудобнее для него, ведь, если этого не сделать, розыгрыш будет закончен. Я считаю, что бэкхенд Рафы лучше его форхенда. С бэкхенда он играет очень косо, открывая противоположный угол для атаки.



Многие считают Надаля игроком защитного плана, но он часто атакует и выходит к сетке. Рафа отличается от других тем, что в каждом розыгрыше каждого матча он играет так, будто это матчбол», – цитирует Хасе Tennis World USA.

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