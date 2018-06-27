Звонарёва: я всё ещё люблю теннис, именно поэтому продолжаю выступать

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва, накануне пробившаяся во второй раунд квалификации Уимблдона, рассказала о возвращении в теннис и о своих успехах на травяном турнире «Большого шлема».

«На данный момент я играю из любви к теннису. Конечно, хочется подняться в рейтинге, чтобы участвовать в крупных турнирах. Для этого мы и выступаем. Именно там ты получаешь настоящие эмоции и можешь демонстрировать свой лучший теннис. Это отличается от выступления на мелких турнирах, за которыми почти не следят, где корты невысокого качества, а также иногда отсутствуют судьи или болбои. Но подобные турниры мотивируют ещё больше.

Это другой этап моей карьеры. Я в последнее время играла не так много, но я наслаждаюсь теннисом. Я вернулась к соревнованиям и всё ещё люблю то, чем занимаюсь. Это самое важное. Два года назад я стала мамой и не была уверена в том, смогу ли вновь играть. До этого я много пропустила из-за травм и операций. Я старалась вернуться, но проблемы оставались.

Моё выступление на Уимблдоне-2010 получилось прекрасным. Может быть, не считая финала. Серена так здорово играла в тот день, что у меня не было шансов. Годом позже я играла с ней в Истбурне. Это был невероятный матч, который я выиграла со счётом 7:5 в третьем сете. В 2010 году я демонстрировала свой лучший теннис, и об Уимблдоне у меня остались отличные воспоминания.

Конечно, мне нелегко всё начинать сначала — с мелких турниров, учитывая, что я так много лет была в топ-10. Но мы видим, как далеко продвинулся женский теннис. Состав участниц везде очень силён. Даже на турнирах уровнем пониже сетка получается непростой, и ты просто так уже ничего не выиграешь.

Требуется много времени, чтобы заработать 10 очков и подняться на 20 позиций в рейтинге. Надеюсь, я смогу подняться ещё выше. Но если не получится, то так тому и быть. У меня была прекрасная карьера, и я всё ещё люблю теннис, именно поэтому продолжаю выступать", — цитирует Звонарёву официальный сайт Уимблдона.

Звонарёва вышла во второй раунд квалификации Уимблдона