Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира в Истбурне (Великобритания) из-за повреждения подколенного сухожилия. 27 июня в матче третьего круга она должна была сыграть с Агнешкой Радваньской из Польши.

«Очень расстроена в связи с тем, что вынуждена сняться с турнира в Истбурне. В финале турнира в Бирмингеме у меня были неприятные ощущения в подколенном сухожилии. Вчера я провела матч с тейпом, но утром мне стало хуже. Учитывая скорое начало Уимблдона, я решила не рисковать, чтобы не усугубить травму. Я прошу прощения у болельщиков в Истбурне, которые не увидят моей игры. Надеюсь вернуться на этот прекрасный турнир в следующем году», — цитирует Квитову официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Радваньска поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, 5) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).