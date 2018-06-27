Билли Джин Кинг: ситуация с призовыми изменится с окончанием «Золотой эры» ATP

12-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Билли Джин Кинг высказалась относительно равенства призовых в мужском и женском теннисе.



«Думаю, в последнее время было предпринято несколько важных шагов в борьбе за равенство призовых, впрочем, окончательно уравнять их будет очень сложно.



Стоит признать, что мужской теннис сейчас – это просто более прибыльный бизнес. Да, турнирам намного выгоднее проводить мужские и женские соревнования параллельно, но ребята из ATP не очень хотят делиться. Сейчас они не думают, что у нас есть какое-то серьёзное влияние на ситуацию.



Тем не менее «Золотая эра» мужского тенниса закончится, и тогда они пересмотрят свою позицию. Вы шутите? Федерер, Надаль, Джокович и Маррей играют в одно время – это невероятно. Да, появятся новые молодые ребята, но они уже не станут Федерером и Надалем», – цитирует Кинг Tennis World USA.