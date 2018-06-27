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Остапенко отдала всего три гейма Бузэрнеску в 1/8 финала турнира в Истбурне

Остапенко отдала всего три гейма Бузэрнеску в 1/8 финала турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал Остапенко поспорит с представительницей Польши Агнешкой Радваньской.

Истбурн (ж) 2018. 3-й круг
27 июня 2018 года, среда. 13:10 МСК
Елена
Остапенко
Михаэла
Бузэрнеску
6:1 6:2
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