Калинская и Жук вышли в финал квалификации Уимблдона, Кудерметова выбыла

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финальный раунд квалификации Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович (7) со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
За выход в основную сетку Калинская поспорит с победительницей матча Виктория Томова (Болгария, 19) — Аяно Симицу (Япония).
Вероника Кудерметова проиграла чешке Барборе Штефковой со счётом 6:2, 4:6, 1:6.
Софья Жук победила бельгийку Исалин Бонавентюр (11) со счётом 7:5, 7:6 (7:5) и сыграет с победительницей встречи Анкита Райна (Индия) — Виталия Дьяченко (Россия, 21).
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.