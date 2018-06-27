Калинская и Жук вышли в финал квалификации Уимблдона, Кудерметова выбыла

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финальный раунд квалификации Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович (7) со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

За выход в основную сетку Калинская поспорит с победительницей матча Виктория Томова (Болгария, 19) — Аяно Симицу (Япония).

Вероника Кудерметова проиграла чешке Барборе Штефковой со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

Софья Жук победила бельгийку Исалин Бонавентюр (11) со счётом 7:5, 7:6 (7:5) и сыграет с победительницей встречи Анкита Райна (Индия) — Виталия Дьяченко (Россия, 21).