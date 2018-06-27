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Чеккинато обыграл Истомина и вышел в 1/4 финала турнира в Истбурне

Чеккинато обыграл Истомина и вышел в 1/4 финала турнира в Истбурне
Теннис / ATP

Итальянец Марко Чеккинато (4) добыл волевую победу над узбеком Денисом Истоминым в матче второго раунда травяных соревнований в Истбурне – 4:6, 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. На счету Чеккинато 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 имевшихся. Истомин отметился 6 эйсами, 4 раза ошибся при выполнении подачи и реализовал единственный имевшийся брейк-пойнт.

Соперником Чеккинато по четвертьфиналу соревнований станет победитель пары Леонардо Майер (Аргентина, 5) – Джон Миллман (Австралия).

Истбурн (м) 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 13:00 МСК
Марко
Чеккинато
Денис
Истомин
4:6 6:4 7:5
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