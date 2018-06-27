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10 эйсов помогли Маннарино обыграть Беранкиса в матче второго раунда в Анталье

10 эйсов помогли Маннарино обыграть Беранкиса в матче второго раунда в Анталье
Теннис / ATP

Француз Адриан Маннарино (1) добыл уверенную победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в матче второго раунда травяных соревнований в Анталье – 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Маннарино 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Беранкис отметился 2 эйсами, 3 раза ошибся при выполнении подачи и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 имевшихся.

Соперником Маннарино по четвертьфиналу соревнований станет победитель пары Мирза Башич (Босния) – Жоау Соуза (Португалия, 6).

Анталья 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 13:40 МСК
Адриан
Маннарино
Ричардас
Беранкис
6:4 7:5
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