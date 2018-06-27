10 эйсов помогли Маннарино обыграть Беранкиса в матче второго раунда в Анталье

Француз Адриан Маннарино (1) добыл уверенную победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в матче второго раунда травяных соревнований в Анталье – 6:4, 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Маннарино 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Беранкис отметился 2 эйсами, 3 раза ошибся при выполнении подачи и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 имевшихся.



Соперником Маннарино по четвертьфиналу соревнований станет победитель пары Мирза Башич (Босния) – Жоау Соуза (Португалия, 6).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.