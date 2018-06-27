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АТР советует организаторам турниров не сотрудничать с букмекерскими конторами

АТР советует организаторам турниров не сотрудничать с букмекерскими конторами
Теннис / ATP

Президент ATP Крис Кермод разослал всем организаторам турниров письма с рекомендацией не заключать и не продлевать спонсорские контракты с любой компанией, так или иначе связанной с игорным бизнесом.

Эта рекомендация связана с продолжающейся борьбой со стороны различных теннисных федераций с договорными поединками. С легализацией игорного бизнеса в США ряд букмекерских компаний уже вступили в переговоры с ведущими турнирами по поводу сотрудничества, рекламы и спонсорства. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не желает быть связанной с подобными компаниями в любом формате.

Источник: Sport Business Сообщить об ошибке
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