АТР советует организаторам турниров не сотрудничать с букмекерскими конторами

Президент ATP Крис Кермод разослал всем организаторам турниров письма с рекомендацией не заключать и не продлевать спонсорские контракты с любой компанией, так или иначе связанной с игорным бизнесом.



Эта рекомендация связана с продолжающейся борьбой со стороны различных теннисных федераций с договорными поединками. С легализацией игорного бизнеса в США ряд букмекерских компаний уже вступили в переговоры с ведущими турнирами по поводу сотрудничества, рекламы и спонсорства. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не желает быть связанной с подобными компаниями в любом формате.