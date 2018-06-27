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Гарсия-Лопес и Соуза пробились в 1/4 финала турнира в Анталье

Гарсия-Лопес и Соуза пробились в 1/4 финала турнира в Анталье
Теннис / ATP

Португалец Жоау Соуза (6) добыл волевую победу над представителем Боснии Мирзой Башичем в матче второго раунда травяных соревнований в Анталье – 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. На счету Соузы 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 имевшихся. Башич отметился 8 эйсами, 2 раза ошибся при выполнении подачи и реализовал 3 брейк-пойнта из 18.

Соперником Соузы по четвертьфиналу соревнований станет первый сеяный на соревнованиях француз Адриан Маннарино.

В параллельном матче второго раунда соревнований испанец Гильермо Гарсия-Лопес оказался сильнее представителя Нидерландов Робина Хасе (5) – 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету победителя 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Хасе отметился 13 эйсами, 4 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5.

Следующим соперником Гарсии-Лопеса станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция, 4) – Блаж Кавчич (Словения).

Анталья 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 13:40 МСК
Гильермо
Гарсия-Лопес
Робин
Хасе
6:2 6:7 7:6
Анталья 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 13:40 МСК
Мирза
Башич
Жоау
Соуза
7:6 4:6 4:6
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