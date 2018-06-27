Бултер: без вопросов, для меня Серена — пример для подражания

Британская теннисистка Кэйти Бултер назвала победу над австралийкой Самантой Стосур самым ярким моментом в своей карьере на данный момент, а также рассказал о своём кумире и о настрое на предстоящий Уимблдон.

«Победа над Стосур в Ноттингеме — это один из самых памятных моментов в моей карьере на данный момент. Обыграть победительницу турнира „Большого шлема“ перед своими болельщиками — с этим ничто не сравнится.

Я весь год с нетерпением жду Уимблдона. Всегда приятно проверить себя в матчах с сильнейшими соперницами. Все игроки мечтают выйти на корт Уимблдона. С раннего возраста я следила за своими кумирами здесь. Просто невероятно, что теперь и я выхожу на эти корты.

Я восхищаюсь Сереной. Это женщина, которая благодаря упорному труду преодолела так много барьеров и стала лучшей теннисисткой мира. Без вопросов, для меня она пример для подражания.

Были времена, когда я сомневалась в своих способностях, и мне приходилось отчаянно бороться для достижения желаемых результатов. Борьба за свои цели всегда получается сложной, особенно когда результаты приходят не сразу. Но опыт показывает, что если упорно трудишься, то мечты сбываются", — цитирует Бултер Vogue.