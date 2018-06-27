Возняцки: каждый вечер собираемся с теннисистками в баре и смотрим ЧМ

Датчанка Каролина Возняцки рассказала, как проходит просмотр матчей чемпионата мира по футболу в России среди теннисисток.



«Среди теннисисток достаточно много трэштокеров, особенно когда дело доходит до футбола. Но в этом есть и забавные моменты – каждый вечер мы собираемся в одном из баров и смотрим матчи чемпионата мира, поддерживая друг друга.



Я была очень удивлена тем, как люди поддерживают чужие сборные на этом чемпионате мира. Обычно мы со шведами соперничаем, но многие болельщики этой сборной болеют за Данию», – цитирует Каролину WTA Insider.