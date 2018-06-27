Кербер разгромила Коллинз и сыграет с Касаткиной в 1/4 финала турнира в Истбурне

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 51 минуту. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Истбурне Кербер поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (7).