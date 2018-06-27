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Кербер разгромила Коллинз и сыграет с Касаткиной в 1/4 финала турнира в Истбурне

Кербер разгромила Коллинз и сыграет с Касаткиной в 1/4 финала турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 51 минуту. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Истбурне Кербер поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (7).

Истбурн (ж) 2018. 3-й круг
27 июня 2018 года, среда. 15:40 МСК
Анжелика
Кербер
Даниэль
Коллинз
6:1 6:1
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
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