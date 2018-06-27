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М. Зверев в двух сетах обыграл Джонсона в матче второго круга турнира в Истбурне

М. Зверев в двух сетах обыграл Джонсона в матче второго круга турнира в Истбурне
Теннис / ATP

Немец Миша Зверев не испытал проблем в матче второго круга соревнований в Истбурне. В двух партиях Зверев-старший обыграл представителя США Стива Джонсона (7) и пробился в 1/4 финал соревнований – 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету Зверева 5 подач навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Двойных ошибок Миша не допустил. Джонсон отметился 4 эйсами, 6 раз ошибся при выполнении подачи и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 2 имевшихся.

Соперником Зверева по четвертьфиналу соревнований станет третья ракетка турнира канадец Денис Шаповалов.

Истбурн (м) 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 14:30 МСК
Стив
Джонсон
Миша
Зверев
3:6 3:6
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