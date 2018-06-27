Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Дьяченко пробилась в финал квалификации Уимблдона, где сыграет с Жук

Дьяченко пробилась в финал квалификации Уимблдона, где сыграет с Жук
Теннис / Уимблдон 2018

Российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась в финал квалификации Уимблдона. Во втором раунде отборочных соревнований она в трёх партиях обыграла представительницу Индии Анкиту Райну со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

За выход в основную сетку травяного турнира «Большого шлема» 27-летняя россиянка поспорит со своей соотечественницей Софьей Жук.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 2 июля. Третий турнир «Большого шлема» 2018 года завершится 15 июля.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент