Дьяченко пробилась в финал квалификации Уимблдона, где сыграет с Жук

Российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась в финал квалификации Уимблдона. Во втором раунде отборочных соревнований она в трёх партиях обыграла представительницу Индии Анкиту Райну со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

За выход в основную сетку травяного турнира «Большого шлема» 27-летняя россиянка поспорит со своей соотечественницей Софьей Жук.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 2 июля. Третий турнир «Большого шлема» 2018 года завершится 15 июля.