Лацко обыграл Шварцмана в матче второго круга турнира в Истбурне

Словак Лукаш Лацко добыл волевую победу над аргентинцем Диего Шварцманом (1) в матче второго круга травяных соревнований в Истбурне – 4:6, 6:4, 7:5.



Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. На счету Шварцмана 3 эйса, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7 имевшихся. Лацко отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 12.



Следующим соперником Лацко станет победитель пары Джей Кларк (Великобритания) – Кэмерон Норри (Великобритания).