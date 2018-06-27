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Лацко обыграл Шварцмана в матче второго круга турнира в Истбурне

Лацко обыграл Шварцмана в матче второго круга турнира в Истбурне
Теннис / ATP

Словак Лукаш Лацко добыл волевую победу над аргентинцем Диего Шварцманом (1) в матче второго круга травяных соревнований в Истбурне – 4:6, 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. На счету Шварцмана 3 эйса, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7 имевшихся. Лацко отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Лацко станет победитель пары Джей Кларк (Великобритания) – Кэмерон Норри (Великобритания).

Истбурн (м) 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 14:30 МСК
Диего
Шварцман
Лукаш
Лацко
6:4 4:6 5:7
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