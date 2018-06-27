Звонарёва обыграла Шарипову во втором раунде квалификации Уимблдона

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла в третий раунд квалификации Уимблдона. Во втором туре отборочных соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову (22) со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.



За выход в основную сетку Звонарёва поспорит с американской теннисисткой Кэролайн Доулхайд (6).



Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 2 июля. Турнир завершится 15 июля.

Звонарёва: я всё ещё люблю теннис, именно поэтому продолжаю выступать