Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Звонарёва обыграла Шарипову во втором раунде квалификации Уимблдона

Звонарёва обыграла Шарипову во втором раунде квалификации Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла в третий раунд квалификации Уимблдона. Во втором туре отборочных соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову (22) со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

За выход в основную сетку Звонарёва поспорит с американской теннисисткой Кэролайн Доулхайд (6).

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 2 июля. Турнир завершится 15 июля.

Звонарёва: я всё ещё люблю теннис, именно поэтому продолжаю выступать
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент