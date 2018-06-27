Шарапова обыграла Вихлянцеву на выставочном турнире в Харлингхэме

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над соотечественницей Натальей Вихлянцевой на выставочном турнире в Харлингхэме (Великобритания). Матч завершился победой Шараповой в двух сетах со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Соотечественницы никогда не встречались между собой на корте.

В рейтинге WTA 31-летняя Шарапова занимает 24-е место, а Вихлянцева, которая на 10 лет моложе, располагается на 106-й позиции. Шарапова вошла в число сеяных теннисисток на стартующем на следующей неделе Уимблдонском турнире.