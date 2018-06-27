Блинкова и Вондроушова вышли во 2-й раунд квалификации Уимблдона в парах

Россиянка Анна Блинкова и чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышли во второй раунд квалификации Уимблдона в женском парном разряде. В своём стартовом матче Блинкова и Вондроушова в трёх сетах обыграли третью пару квалификации, шведку Корнелию Листер и американку Сабрину Сантамарию, со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Российско-чешский дут подал 6 эйсов, допустив при этом 15 двойных ошибок. 9 раз Блинкова и Вондроушова взяли подачу соперниц.

На той же стадии квалификации россиянка Натела Дзаламидзе и Галина Воскобоева, выступающая за Казахстан, уступили первой паре квалификации, немке Николе Гойер и Виктории Голубич из Швейцарии, со счётом 3:6, 6:4, 10:12.