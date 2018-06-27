Теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур вышел в четвертьфинал турнира в Анталье. В матче второго круга второй сеяный Джумхур одержал волевую победу в трёх сетах над румыном Мариушем Копилом со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 56 минут. Джумхур 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 13 возможных брейк-пойнтов. На счету Копила 10 эйсов, 4 ошибки на подаче и 1 брейк.

За выход в полуфинал Джумхур сыграет с победителем встречи Юити Сугита (Япония, 7) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).