Возняцки поспорит с Барти за выход в полуфинал турнира в Истбурне

Датчанка Каролина Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне. Первая ракетка соревнований в матче третьего круга в трёх сетах обыграла британку Йоханну Конту, получившую от организаторов 13-й номер посева, со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 12 минут. Возняцки дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Конты 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.

За выход в полуфинал Возняцки сыграет с восьмой сеяной, австралийкой Эшли Барти, одолевшей Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:0, 6:4.