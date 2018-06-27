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Возняцки поспорит с Барти за выход в полуфинал турнира в Истбурне

Возняцки поспорит с Барти за выход в полуфинал турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Датчанка Каролина Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне. Первая ракетка соревнований в матче третьего круга в трёх сетах обыграла британку Йоханну Конту, получившую от организаторов 13-й номер посева, со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 12 минут. Возняцки дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Конты 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.

За выход в полуфинал Возняцки сыграет с восьмой сеяной, австралийкой Эшли Барти, одолевшей Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:0, 6:4.

Истбурн (ж) 2018. 3-й круг
27 июня 2018 года, среда. 16:45 МСК
Каролина
Возняцки
Йоханна
Конта
4:6 6:1 6:4
Истбурн (ж) 2018. 3-й круг
27 июня 2018 года, среда. 16:40 МСК
Се
Шувэй
Эшли
Барти
0:6 4:6
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