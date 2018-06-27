Калинская и Кужмова вышли во второй раунд квалификации Уимблдона в парах

Россиянка Анна Калинская и словачка Виктория Кужмова вышли во второй раунд квалификации Уимблдона в женском парном разряде. В стартовом матче Калинская и Кужмова переиграли вторую пару квалификации, американку Дезире Кравчик и австралийку Эллен Перес, со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 8:6. Матч продолжался 2 часа 12 минут. Калинская и Кужмова 4 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 5.

На той же стадии соревнований российская пара Валерия Савиных и Яна Сизикова, восьмые сеяные в квалификации, уступили китаянке Хань Синьюнь и Луксике Кумкхум из Таиланда со счётом 5:7, 4:6.