Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер стал последним четвертьфиналистом турнира в Анталье. В матче второго круга Эрбер в трёх сетах обыграл седьмую ракетку соревнований, японца Юити Сугиту, со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 10 минут. Эрбер 9 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Сугиты 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.

За выход в полуфинал турнира в Анталье Эрбер сыграет со второй ракеткой соревнований Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.