Кар. Плишкова стала соперницей Соболенко в четвертьфинале турнира в Истбурне

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне. В матче третьего круга вторая сеяная Плишкова в двух сетах обыграла соотечественницу, Барбору Стрыцову, получившую от организаторов 14-й номер посева, со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут. Плишкова трижды подала навылет, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Стрыцовой 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал Плишкова сыграет с белоруской Ариной Соболенко.