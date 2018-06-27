Плишкова: надеюсь задержаться в Истбурне как можно дольше

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над соотечественницей — Барборой Стрыцовой со счётом 6:3, 6:4 и выход в четвертьфинал турнира в Истбурне.

«Год или два года назад мы провели один матч на траве, и это было очень тяжело, поэтому я была готова к сложностям. Несмотря на счёт 6:3. 6:4 – это было нелегко, ей удались несколько отличных эпизодов, на траве всегда тяжело. Я рада, что выиграла.

Я чувствую себя намного лучше, чем на прошлой неделе в Бирмингеме. Рада, что улучшаю свою игру от матча к матчу и, надеюсь, завтра будет ещё лучше. Думаю, завтра я смогу лучше подавать. Мне комфортно на этом турнире, я показываю здесь отличный теннис. Мне нравится здесь играть, болельщики меня поддерживают, и я надеюсь, задержаться здесь как можно дольше.

С Соболенко мы никогда не играли и даже не тренировались, я мало что о ней знаю, но постараюсь подготовиться и сыграть как можно лучше»,- приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.

Кар. Плишкова стала соперницей Соболенко в четвертьфинале турнира в Истбурне