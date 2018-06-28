Маррей: сыграю на Уимблдоне, если буду физически и морально готов

После поражения от соотечественника Кайла Эдмунда в матче второго круга турнира в Истбурне (4:6, 4:6) двукратный чемпион Уимблдона британец Энди Маррей заявил, что примет решение об участии в травяном турнире «Большого шлема» до жеребьёвки, которая пройдёт в пятницу.

«Хочу быть честен, если пойду туда, то буду бороться. Риска для моего травмированного бедра не больше, чем на любом другом турнире.

За прошедшие пару недель я добился достойного прогресса в матчах, которые провёл. Но с Кайлом я тренировался и не сумел выиграть. Поэтому я не хочу просто сыграть на Уимблдоне, я хочу конкурировать, бороться. Если буду чувствовать себя физически и морально готовым, то выступлю», — приводит слова Маррея ВВС.

Эдмунд не позволил Маррею выйти в четвертьфинал турнира в Истбурне