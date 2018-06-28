Эдмунд: это очень сложно — играть против своего кумира

Британский теннисист Кайл Эдмунд испытывает странные чувства после победы над соотечественником Энди Марреем в матче второго круга турнира в Истбурне (4:6, 4:6).

«Это сложно, когда тебе нужно играть против того, кто является твоим кумиром, кто помогал тебе, когда ты только начинал выступать. Выиграть у Маррея – это странно, но это показывает, насколько лучше я стал играть. Эта победа придаёт уверенности в своих силах, веры в себя. Но с психологической стороны, всё было сложно. Я могу играть за себя, а не за того, кто на другой стороне корта. Это спорт, где ты должен быть эгоистом и побеждать», — приводит слова Эдмунда ВВС.

Эдмунд не позволил Маррею выйти в четвертьфинал турнира в Истбурне